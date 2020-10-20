"Не хочу вариться в подставах": звезда "Дома-2" Черно забрала мужа и сбежала за периметр

В личном блоге звезда "Дома-2" Саша Черно сообщила о долгожданном событии – девушка вместе с Иосифом Оганесяном покинула проект. Пара давно задумывалась о переменах в жизни.

Этим летом супруги впервые стали родителями, а через месяц после рождения сына они вернулись на шоу. Правда, надолго задержаться не получилось. Стоит отметить, что Саша Черно за несколько месяцев до появления наследника говорила о возможности уйти за периметр.

Перед родами участница телестройки перебралась вместе с Иосифом Оганесяном в съемную квартиру в Москве. Тогда она сообщила поклонникам, что рассматривает возможность декретного отпуска. По словам девушки, ее не устраивали попытки редакторов "Дома-2" выставить ее и супруга в неприглядном свете.

Наконец, Саша Черно сообщила, что они с мужем все-таки покинули проект. Она поблагодарила создателей и участников шоу за все. Звезда отметила, что если бы не "Дом-2", у нее не было бы того, что есть сейчас. "Мы уже переросли, у нас все очень изменилось. Не хочу вариться в подставах", – заявила знаменитость.

По словам Саши Черно, они с Иосифом Оганесяном не захотели принимать правила игры, навязанные продюсерами и редакторами телепроекта. Пока неизвестно, чем пара займется за пределами периметра, впрочем, ребята не переживают за свое будущее.

Стоит отметить, супруги поженились два года назад. За год до этого Оганесян пришел на "Дом-2" специально к Саше Черно. По его словам, он сразу влюбился в темпераментную пышку, а вот девушка очень долго не отвечала взаимностью.