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Шоу-бизнес
Почему больной Моисеев отказался от помощи Пугачевой

Почему больной Моисеев отказался от помощи Пугачевой

Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: Дни.ру
В Сети муссируются слухи о плохом состоянии Бориса Моисеева. И даже якобы певец отказался от помощи самой Аллы Пугачевой, когда та с ним связалась. Почему, отвечает его приятельница, деловая женщина Ляна Фридман.
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Для начала Ляна Фридман подтвердила информацию, что Борис Моисеев не может прийти в себя после сразившего его несколько лет назад инсульта. Теперь же, по ее словам, состояние артиста ухудшилось. "Он лежачий. Но, слава Богу, до туалета и ванны доходит. Я общаюсь с его помощником, постоянно спрашиваю о его здоровье. В настоящее время Борис действительно плохо себя чувствует", – сообщила Ляна.

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Женщина отметила, что давно знакома с Борисом Моисеевым. Дело в том, что по образованию Ляна Фридман медик. И она работала в той самой клинике, где регулярно сдавал анализы Борис Моисеев.

"Боря всегда следил за своим здоровьем! Но даже такое отношение к себе не уберегло от инсульта. Я думаю, болезнь случилась из-за переутомления и нервов. В последние годы перед инсультом Боря очень много работал, не жалея себя. Практически на износ: у него было много концертов, съемок, перелетов. И организм не выдержал", – высказала мнение приятельница артиста.

Причем вначале, отметила Ляна, состояние Бориса не внушало опасений. Даже наоборот. Воодушевленный артист на радостях отправился на гастроли. Однако затем Моисееву стало хуже. "Борис – такой человек, он не может жить без сцены, без оваций. И когда появилась первая возможность, он тут же стал выступать", – объяснила Фридман.

Женщина обратила внимание на то, что якобы Борис Моисеев отказывается от любой помощи. Даже будто бы отверг предложение своей давней подруги Аллы Пугачевой взять его на поруки. У Ляны есть объяснение этому: "Наверное, как и все артисты, он не хочет, чтобы его видели беспомощным и больным".

Фридман заключила, что в отношении состояния Моисеева нельзя давать никаких прогнозов. "Я медик по образованию и понимаю, что здесь все зависит от человека. Бывает, один уходит, а другой с таким же диагнозом возвращается к жизни, потому что случается чудо. Мы все молимся за Моисеева. Он хороший человек, ранимый, добрый. И заслуживает всего самого светлого!" – заключила Фридман.

Автор: 21 октября 2020, 16:55 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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