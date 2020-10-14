"Угасает на глазах": стало известно о раке у Бориса Моисеева

В Сети упорно муссируются слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева. После инсульта и частичной парализации эпатажный артист никак не может оправиться. А теперь появилась информация, будто у певца подозревают онкологичесое заболевание.

В настоящее время Борис Моисеев ведет крайне закрытый образ жизни: он не посещает светские мероприятия, не дает интервью, не снимается в различных шоу. О том, как живет певец, можно узнать лишь через его представителей. Несмотря на их уверения в том, что Борис Моисеев чувствует себя хорошо, просто не желает, чтобы поклонники и прочая заинтересованная общественность видели его в ненадлежащем состоянии.

Однако журналист, участник различных телешоу Денис Сорокин убежден, что все не совсем так. Он объяснил: "Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: "Боря угасает на глазах".

По его словам, хотя Бориса Моисеева и ведут врачи, очевидно, что ему не станет лучше. Медики могут лишь стабилизировать и поддерживать его состояние. Самс Сорокин вспомнил, что видел артиста после того, как его разбил инсульт. Они пересекались на различных светских мероприятиях.

Он обратил внимание на то, что на щеке у Бориса Моисеева появилась родинка, которая вызвала у него смутные подозрения. "Говорили, что это – онкология", – сообщил журналист. После этого, по его словам, Бориса Моисеева он уже не видел.

"Одно понятно: если бы Моисеев был в более-менее сносном состоянии, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он – гениальный артист – жить никогда не мог", – заключил репортер.

Напомним, что Борис Моисеев частично парализован из-за двух инсультов: у него не функционируют рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящее лечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвии и Подмосковье.

