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"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева

Борис Моисеев. Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети распространились слухи, будто состояние и положение Бориса Моисеева оставляют желать лучшего. Якобы артист еле сводит концы с концами, прикован к постели, брошен друзьями. Ситуацию прокомментировала врач, клинический психолог Елена Перелыгина.
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Елена Перелыгина признала, что Борис Моисеев так и не оправился целиком после перенесенных инсультов, в результате чего его даже частично парализовало, однако и речи не идет о том, что он в таком плачевном состоянии, как говорят.

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"Он живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием. У нас есть много общих друзей, которые мне постоянно рассказывают о его состоянии. Боря разговаривает, подходит к телефону. Другое дело, что его номер знают немногие. Он сам не хочет пустых светских разговоров. И это правильно: сейчас ему не стоит тратить энергию на напрасную болтовню", – высказал мнение врач.

По словам специалиста, Бориса Моисеева не забывают друзья. Например, не так давно с ним связывалась певица Азиза. Причем, подчеркнула Перелыгина, артистка сама может подтвердить, что общалась с Борисом Моисеевым. "Конечно, речь после инсульта у него до конца не восстановилась: он разговаривает несколько медленно. Но делает это сам!" – отметил психолог.

По словам врача, Азиза сообщила Борису Моисееву, что его песню взялся исполнять новый коллектив. Эта новость якобы очень обрадовала артиста. Он счастлив, что его творчество до сих пор пользуется популярностью. Напомним, что уже несколько лет Борис Моисеев не выступает, не посещает светских мероприятий и почти не дает интервью.

Вероятно, поэтому в Сети то и дело возникают слухи о плохом состоянии эксцентричного исполнителя. Перелыгина призвала общественность перестать муссировать эту тему. Она объяснила, что Борису Моисееву хочется покоя, хочется остаться в памяти многочисленных поклонников тем блистательным артистом, каким он когда-то был. "Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать. Неужели люди не понимают, что распуская небылицы, его просто добивают?" – задал риторический вопрос медик.

Автор: 20 октября 2020, 15:39 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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