"Я всех разорву!": Распутина отреагировала на слова Шнурова

В недавнем выпуске телепроекта "Голос" один из наставников Сергей Шнуров неожиданно заговорил о Маше Распутиной. Журналисты связались с артисткой, чтобы та прокомментировала его слова.

9 октября в эфир вышел новый выпуск программы "Голос" на Первом канале. Сейчас там проходят так называемые слепые прослушивания. После выступления одной из участниц с песней Юрия Лозы создатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что в конце номера ему не хватило звучания Маши Распутиной.

Артист прямо назвал Распутину великим исполнителем. Затем Сергей Шнуров сравнил ее с известной американской певицей Уитни Хьюстон, причем не в пользу второй. "Вы представьте, если бы они вместе сошлись в бое в грязи. Вот кто кого? Маша ее просто разорвет в клочья!" – заявил рок-музыкант.

Репортеры связались с Машей Распутиной, чтобы та прокомментировала высказывания Сергея Шнурова. Она призналась, что не смотрела тот выпуск, где лидер группы "Ленинград" ее так нахваливал. Но комплименты от скандально известного артиста ей пришлись по душе. "Спасибо ему за правду. Значит, у Сергея Шнурова хороший вкус. Оказывается, он совершенно другой человек. С правильным вкусом", – кокетливо отметила Маша Распутина.

Что касается боя в грязи и клочьев, то Маша Распутина оказалась лаконична. "Я не только… Я вообще всех разорву, кто тронет меня!" – со смехом сообщила артистка.

Впрочем, Маша Распутина не стала продолжать эту тему, а неожиданно ударилась в религиозные размышления. "Как написано в Евангелии: "Кто с мечом ко мне придет, тот от меча и погибнет!" На том стояла и стоять будет Маша Распутина!" – объявила известная артистка.

Ранее Маша Распутина оказалась в неприятной ситуации. Недавно стало известно, что ее песню "Осень", которую она исполнила порядка 20 лет назад, перепели Игорь Крутой и Ирина Аллегрова.