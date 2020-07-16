"Иди отсюда, ты мне надоела!": муж не хочет слушать Машу Распутину

Маша Распутина рассказала о личной жизни. Уже много лет экстравагантная исполнительница живет с Виктором Захаровым.

В последнее время Маша Распутина нечасто балует многочисленных поклонников своими выступлениями. Более того, артистка дала понять, что к отечественному шоу-бизнесу относится негативно. "Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь", – заявила артистка.

Своими категорическими суждениями Маша Распутина любит делиться со своим супругом Виктором Захаровым. Вот только он не всегда хочет слушать любимую жену. "Он не любит слушать мои лекции. Говорит: "Иди отсюда, ты мне надоела!" А иногда добавляет: "Боже, за что ты меня так наказал? 20 лет терпеть такое наказание!" – со смехом рассказала Маша Распутина.

Чтобы соответствовать супруге, Виктор Захаров сильно похудел. Сейчас, несмотря на режим самоизоляции, введенный в результате пандемии коронавируса, мужчина еще больше похудел. По словам Распутиной, он находится в лучшей форме, чем она, и сравнила его с атлетом.

Певица, впрочем, лукавит. Она тщательно следит за собой и выглядит ровно так, как и в начале своей песенной карьеры. Маша Распутина не делает секрета из того, как ей удается держать форму.

"Занимаюсь гимнастикой, бегом, приседаю по 100 раз в день. Пью много воды с лимоном и перекисью водорода. Выпиваю не менее трех литров теплой талой воды в сутки. Никаких диет не соблюдаю, но мясо не ем вообще. Могу позволить белую рыбу, но не всегда. В основном, ем свои любимые цукини, обжаренные в кукурузной муке, различные салаты и черную смородину, в которой содержится очень много полезных микро– и макроэлементов", – сообщила певица.