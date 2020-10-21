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Бесовщина: билеты по 600 тысяч на премьеру Богомолова сметают пачками

Бесовщина: билеты по 600 тысяч на премьеру Богомолова сметают пачками

Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Московским театрам приходиться сейчас туго – разрешено продавать только половину мест в зале, да и те страшащиеся инфицирования люди не в охотку берут. И только Константин Богомолов о таких проблемах не знает – билеты на его премьеру по цене от 300 до 600 тысяч рублей уходят как горячие пирожки.
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Лучшего места для премьеры "Бесов" по роману Достоевского, кажется, и не найти – пройдет она на Рублевке, где живут российские богачи и знать. Интересно, что сказал бы про жирующих нуворишей сам Федор Михайлович....

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Однако миллионеры готовы знакомиться с произведениями классика через призму фантазии Константина Богомолова за дикие даже для московских театров деньги. Ложи концертного зала Барвиха Luxury Village из 6 или 12 мест продаются только целиком – пачка стоит от 300 до 600 тысяч рублей. Нищеброды же могут купить место в партере по сходной цене – есть и за 50, и за 40, и даже за жалкие 30 тысяч. Даже пенсионеры могут себе позволить прикоснуться к большому искусству!

Правда, ни о какой социальной дистанции и пресловутой шахматной рассадке речи не идет – места продаются подряд. Да и возраст при покупке никто не спрашивает, хотя в другие театры зрителям старше 65 лет сейчас вход запрещен. Как говорится, налетай – не скупись! Хотя, наверное, налоговой полиции стоило бы собирать данные о покупателях билетов на это мероприятие и проверять законность происхождения их доходов.

Что же ждет зрителей за 600 тысяч? "Бесы" – это и детектив, и мелодрама. "Бесы" – это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век, – рассказал сам Богомолов. – "Бесы" – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, "Бесы" – о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни".

Интересно, что бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков тоже принимает участие в "Бесах" – на сцене покажут записанное с ним видео. Наверное, он будет себя органично чувствовать в этом проекте!

Организаторы подчеркивают: "Партнером спектакля по костюмам стал ЦУМ, для создания образов и раскрытия персонажей героев были использованы знаковые вещи модных брендов, представленных в универмаге". И это логично, ведь туда ходят только те, для кого отдать 600 тысяч за 4-часовой спектакль – сущая ерунда.

Автор: 21 октября 2020, 14:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

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рулят моральные и физические уродики. Печально
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