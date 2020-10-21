Спасают врачи: актрисе Ольге Дроздовой стало хуже

Появилась информация, что Ольга Дроздова попала в больницу. Сообщается, что известная актриса жаловалась на боли в области сердца.

Ольга Дроздова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Любовь миллионов зрителей артистка получила после выхода многосерийного фильма "Бандитский Петербург", где она сыграла главную роль вместе с Дмитрием Певцовым и Алексеем Серебряковым.

Сейчас артистка снимается не так много, как хотелось бы ее фанатам. Впрочем, она не сидит без дела. Ольга играет в театре, снимается для различных программ, дает интервью. Правда, не все зрители ее узнают. Несколько лет назад Ольга сменила имидж: она осветлила волосы и стала носить очки.

А теперь появилась информация, будто популярная актриса попала в больницу. По некоторым данным, артистку госпитализировали с жалобами на боли в области сердца. Медики оценили ее состояние как стабильно нормальное, но все равно на несколько дней оставили в клинике.

Ее супруг, популярный актер Дмитрий Певцов, пока никак не прокомментировал новость о госпитализации жены. Кстати, пара в браке уже 25 лет. У них подрастает сын Елисей.

В недавнем интервью Ольга Дроздова вспомнила, как познакомилась с Дмитрием Певцовым. Это случилось во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных и даже целоваться. По признанию актрисы, она до сих пор терпеть не может экранные поцелуи. После проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает. Тот же влюбился в партнершу с первого взгляда.