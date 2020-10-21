Спасают врачи: актрисе Ольге Дроздовой стало хуже

Ольга Дроздова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Любовь миллионов зрителей артистка получила после выхода многосерийного фильма "Бандитский Петербург", где она сыграла главную роль вместе с Дмитрием Певцовым и Алексеем Серебряковым.
Сейчас артистка снимается не так много, как хотелось бы ее фанатам. Впрочем, она не сидит без дела. Ольга играет в театре, снимается для различных программ, дает интервью. Правда, не все зрители ее узнают. Несколько лет назад Ольга сменила имидж: она осветлила волосы и стала носить очки.
А теперь появилась информация, будто популярная актриса попала в больницу. По некоторым данным, артистку госпитализировали с жалобами на боли в области сердца. Медики оценили ее состояние как стабильно нормальное, но все равно на несколько дней оставили в клинике.
Ее супруг, популярный актер Дмитрий Певцов, пока никак не прокомментировал новость о госпитализации жены. Кстати, пара в браке уже 25 лет. У них подрастает сын Елисей.
В недавнем интервью Ольга Дроздова вспомнила, как познакомилась с Дмитрием Певцовым. Это случилось во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных и даже целоваться. По признанию актрисы, она до сих пор терпеть не может экранные поцелуи. После проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает. Тот же влюбился в партнершу с первого взгляда.
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