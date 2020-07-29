"Обычный человек постеснялся бы": Певцов выставил Дроздову без макияжа напоказ

Дмитрий Певцов опубликовал несколько снимков жены Ольги Дроздовой. Поклонники остались в восторге от естественности актрисы.

Это лето Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова проводят в Крыму. Супруги наслаждаются жаркой погодой и загорают. Во время отдыха актер решил сделать несколько снимков и показать поклонникам.

Он выложил четыре фотографии, на которых запечатлена его супруга. Как могли понять подписчики, Ольга проводит время за книгой, лежа на шезлонге. Один из кадров Дмитрий сделал настолько крупным, что поклонники смогли рассмотреть лицо Дроздовой детально.

Многие отметили, что актриса отлично выглядит в 55 лет. Одна из подписчиц призналась, что не перестает восхищаться смелостью Ольги, ведь показать себя без макияжа "обычный человек постеснялся бы".

А привыкшие к ретушированным снимкам посоветовали Дроздовой пользоваться косметикой перед фотосессией. "Благоразумнее бы было поставить фильтр", – считает сварливый пользователь Сети.

Напомним, что недавно Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова отметили 25-ю годовщину свадьбы. Фамилию мужа актриса взяла недавно. У супругов есть общий сын – 12-летний Елисей.