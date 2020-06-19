Новые подробности трагического события в семье Певцова и Дроздовой

Горе в семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой – умерла мать артиста. Новыми подробностями поделилась супруга актера.

На днях стало известно о том, что у Дмитрия Певцова умерла мать. Популярный актер сам объявил эту печальную новость, причем сделал это уже после похорон. По всей видимости, убитому горем артисту потребовалось время, чтобы немного прийти в себя, набраться сил для объявления.

Ноэми Семеновна Роберт скончалась 9 июня, не дожив 20 дней до своего 92-летия. Новые подробности сообщила Ольга Дроздова. Так, актриса рассказала, что мать Дмитрия Певцова умерла от старости, дома, в кругу самых родных и близких. Причем с каждым из них она нашла силы поговорить перед смертью. "Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее", – отметила Ольга Дроздова.

Примечательно, что незадолго до ухода мать Дмитрия Певцова, будучи всю жизнь атеистом, приняла православие. "Ноэми Семеновна стала в крещении Нина, если кто-то захочет за нее подать записочку или помолиться", – сообщила популярная актриса.

Ольга Дроздова отметила, что женщина жила с ними. "Мы никогда и не расставались и никуда лишний раз не выходили на улицу, берегли и ее и мою мамочку, которая чуть моложе", – рассказала артистка, вероятно, имея в виду режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Мать Дмитрия Певцова была спортивным врачом, академиком. До глубокой старости женщина вела активный образ жизни. Например, в 72 года она опробовала дайвинг, совершив свое первое погружение.