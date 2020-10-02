Последствия болезни? Беременная Подольская встала на весы

Певица Наталья Подольская ждет второго ребенка от Владимира Преснякова. Первый триместр беременности оказался сложным для артистки, и она лежала в больнице.

В середине лета в социальных сетях появились слухи о том, что 38-летняя певица Наталья Подольская ждет второго ребенка. В августе звездная чета подтвердила слухи.

Звезда набрала за беременность около десяти килограммов – это довольно небольшая прибавка для женщины этого возраста и второй беременности.

Изменения фигуры 38-летней Натальи Подольской едва заметны. В первом триместре у артистки были проблемы с позвоночником, и она проходила курс лечения. Певица жаловалась на боли с спине. Возможно, маленькая прибавка стала последствием болезни несколько месяцев назад, пишет 7Days.ru.



Недавно фанаты заподозрили, что Наталья Подольская уже родила. Когда ее увидели во время очередного выхода в свет, ее живот многим показался совсем маленьким. Супруг артистки музыкант Владимир Пресняков и сама певица не хотят раскрывать предполагаемую дату родов, поэтому когда именно родится малыш, не известно. Родные считают, что у семьи родится еще один мальчик. Известно даже, что его хотят назвать Федором или Владимиром. Таким образом, второй ребенок Подольской может стать полным тезкой российского президента.

Первый сын Подольской и Преснякова появился на свет 5 июня 2015 года. мальчика назвали Артемием. Для Владимира Преснякова это будет уже третий ребенок. Впервые он стал отцом в браке с дочерью Аллы Пугачевой – Кристиной Орбакайте – в мае 1991 года, тогда в Лондоне на свет родился их сын – Никита.