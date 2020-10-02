Появились фото ванной, где смертельно покалечилась Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 56 лет. До сих пор точно неизвестно, при каких обстоятельствах артистка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Интересы семьи – матери Валентины Легкоступовой, ее детей Анэтты и Матвея – представляет известный адвокат Сергей Жорин. Он занимается расследованием смерти популярной певицы. Так, по его инициативе была проведена экспертиза тела артистки. Выяснилось, что на Валентине Легкоступовой буквально живого места не было: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острые гематомы левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, синяки на теле и конечностях. "Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое – кафель, асфальт", – заключил Жорин.

Вдовец Юрий Фирсов утверждал, что Валентина Легкоступова покалечилась, упав в ванной. Причем якобы на тот момент артистка была в состоянии алкогольного опьянения. Семья же не может понять, как можно было в ванной комнате получить такие тяжелые травмы.

А теперь в распоряжении Сергея Жорина оказались фотографии этой самой комнаты. Оказалось, что как таковой ванной в квартире Валентины Легкоступовой и не было. Вместо нее установлена душевая кабина. По мнению адвоката, в ней просто невозможно упасть, настолько она маленькая, "как шкафчик". "Сама же комната крайне маленькая по размеру и заставлена – раковина, стиральная машина…" – сообщил Сергей Жорин.

Напомним, Валентина Легкоступова вышла в третий раз замуж в начале июля. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. В начале августа дочь певицы Анэтта обнаружила супругов в состоянии алкогольного опьянения. Тогда она отвезла их в наркологическую клинику. Там певице стало хуже, и ее отправили в обычную больницу.

Там-то и выяснилось, что у Валентины Легкоступовой тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Артистке сделали операцию, но она впала в кому, а затем умерла.