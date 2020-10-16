Рожает? Пресняков опубликовал фото беременной Подольской

Певица Наталья Подольская в самом начале беременности не афишировала свое положение. Однако когда скрывать положение было уже невозможно, семья рассказала о приближающемся пополнении.
Счастливое событие должно произойти в семье артистки совсем скоро. Однако предполагаемую дату родов пара не раскрывает. Родственники Подольской считают, что в семье должен родиться мальчик, хотя Подольская и Пресняков очень хотят дочку.
Владимир Пресняков пребывает в нервном ожидании, как и его подписчики. Он опубликовал в своем "Инстаграм" фото жены с сыном и написал: "Еще нет, но уже скоро!!!"
Таким постом артист взбудоражил подписчиков, которые подумали, что это значит начало родов. "Рожает?" – пишут они в соцсети. Фолловеры подбодрили будущего многодетного папашу и пожелали ему сил и спокойствия. Однако ничего кроме данной информации Пресняков не выдал.
Напомним, пара растит общего ребенка – сына Арсения, которому исполнилось четыре года. Также от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте у артиста есть взрослый наследник – 29-летний Никита.
Ранее "Дни.ру" писали о ситуации, когда Наталья Подольская вынуждена была принять решение о расставании с Владимиром Пресняковым.
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