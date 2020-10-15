Павла Волю заподозрили в измене жене

Павел Воля женился на гимнастке Ляйсан Утяшевой в 2012 году. За восемь лет супружеской жизни знаменитости обзавелись двумя детьми: сыном Робертом и дочерью Софией. Многие заметили, что резидент Comedy Club, которого всегда окружали девушки, остепенился. Он часто признается в любви жене публично.
До недавнего времени казалось, что Воля и Утяшева являются одной из крепкий пар в шоу-бизнесе. Недавно же у поклонников появились сомнения насчет этого.
Как пишет издание "Вокруг ТВ", одна из пользовательниц "Инстаграм" опубликовала совместное фото с подругой, подписав: "Как все хорошо начиналось". Следом она выложила еще один кадр: "И как все закончилось". На последнем снимке поклонники узнали знаменитого комика, дремлющего за столом.
Кем являются девушки, составившие компанию Павлу, неизвестно. Комик и его супруга пока никак не прокомментировали это.
Напомним, недавно Волю и Утяшеву раскритиковали за высокомерие. Супруги решили скопировать персонажей фильма "Мистер и миссис Смит", но некоторые пользователи Сети не оценили снимок знаменитостей. Другие стали защищать их.
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