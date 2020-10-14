"Как зеркальное отражение": Навку не отличили от известной бизнесвумен

Звезды шоу-бизнеса отмечали 43-летие Жасмин в одном из столичных ресторанов. На вечеринку пришли Николай Басков, Любовь Успенская, Леонид Агутин и другие знаменитости. Среди прочих была замечена Татьяна Навка. Весь вечер спортсменка танцевала и позировала перед объективами.
Одну из фотографий фигуристка показала в своем инстаграм-аккаунте позднее. На кадре Татьяна запечатлена в компании своей подруги, бизнесвумен Светланы Ермоловой.
Некоторые поклонники не сразу поняли, кто из женщин – супруга Дмитрия Пескова, поскольку похожи друг на друга: один и тот же макияж, русые волосы... "Все на одно лицо", "Как зеркальное отражение. Не отличить", – написали фолловеры. Справедливости ради стоит отметить: схожести дамам добавил черно-белый фильтр фотографии.
Другие же пользователи Сети назвали торжество, которое устроила Жасмин, пиром во время чумы. Мол, негоже устраивать вечеринку и приглашать толпу людей, когда в стране бушует коронавирус. У народа еще осталась в памяти история, приключившаяся с Надеждой Бабкиной: артистка оказалась в коме после празднования 70-летия.
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