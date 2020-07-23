"Хая по паспорту": Жасмин рассказала о перемене имени

Певицу Жасмин на самом деле зовут Сара Львовна Шор. В разное время она была Семендуевой, Монахимовой. Оказывается, страсть к перемене имен свойственна и другим членам семьи артистки.

На странице Жасмин в социальной сети "Инстаграм" периодически появляются фотографии ее родственников – детей, отца, дяди, бабушки Сони. Последняя, как оказалась, и не Соня вовсе.

"Мою бабулечку Соню по паспорту зовут Хая, – сообщила певица. – Так сложилось, что в раннем детстве ей поменяли имя. В 15 лет она вышла замуж, попросила мужа вместе с фамилией заменить ей в документах имя, потому что Хаей ее никто никогда не называл".

"Мой дедушка был тем еще романтиком, – продолжила Жасмин. – Сказал своей любимой, что с двумя именами у него как будто две жены, и так интереснее. Так бабушка и живет 83 года Хаей по паспорту, Соней в жизни".

Пояснила Жасмин и причину подобных кульбитов: "Еще у одной родственницы было такое же имя, поэтому бабушку решили назвать иначе. Папина мама живет в Дербенте, мамина – в Израиле, в Хадере (город между Тель-Авивом и Хайфой. – Прим. ред.)". К тому же в СССР было время, когда многие опасались носить еврейские имена и меняли их.

Рассказала родившаяся в Дагестане артистка и о своем вероисповедании. "Я иудейка, но глубоко уважаю все религии", – призналась Жасмин.