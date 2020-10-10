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Шоу-бизнес

"Слезы и отчаяние": Жасмин рассказала о болезненном разводе

Жасмин. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
На официальном YouTube-канале певицы Жасмин состоялась премьера нового клипа на песню “Можно”. В качестве режиссера выступила культовый российский клипмейкер Ирина Миронова, с 2003 года сотрудничающая с певицей.
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"Этот клип – наша четвертая совместная работа с Жасмин, – говорит Миронова. – И речь в нем идет о разводе. – Визуально я представила эту историю как развод с использованием параллельных персонажей – адвокатов, очень эмоционально ведущих переговоры. Мы видим, что для главных героев эта ситуация болезненна".

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Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

"Жасмин отлично отыграла свою роль, буквально прожив ее на съемочной площадке и испытав натуральные эмоции – слезы, боль и отчаяние, х продолжает Миронова. – С ней у нас всегда получались классные и топовые женские истории про сильные чувства красивой женщины к разным “категориям мужского”: мужчине-любовнику, мужу и сыну”,".

"В клипе эмоциональную нагрузку физиологии процесса развода на себя взяли два адвоката, проявляющих невероятную активность и практически доводящие бракоразводный процесс до драки. При этом наши главные герои остаются бездвижны и просто смотрят друг другу в глаза. Мы понимаем, что адвокаты – иллюстрация их душ, так бурно, эмоционально и наотмашь реагирующих на ситуацию. Чем все закончилось, рассказывать не буду, в надежде, что зрители досмотрят наше маленькое кино до конца", – заключила режиссер.

Автором композиции стал известный продюсер и композитор Максим Фадеев. Причем с момента съемок изменился не только клип, но и сама песня. “Макс переделывал ее не раз, пока не дошел до идеала. Забавно, что за эти девять месяцев у моего брата и соратника, который делал монтаж клипа, успел родиться сын”, – заметила Ирина Миронова.

Автор: 10 октября 2020, 15:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Наталья Наталья
Ответить
Такие клипы делают за один день, а не 9 месяцев.
1

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