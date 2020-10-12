Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
12 октября
Лента новостей
13:00
"Все было плохо": любовница-врач вернула к жизни актера Жигалова
13:00
Американцы разочаровались в избирательной системе США
12:49
В Пушкино преподавательница английского языка зверски убила своего сына
12:35
Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание
12:09
Чем занимается Ефремов за решеткой
12:06
Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
12:01
"Все продаст": экранный отец о романе Карпович с Прилучным
11:58
"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
11:53
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля
11:42
В России выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом второй день подряд
11:23
Перевернут с ног на голову: Стивен Кинг высказался о российском сериале "Эпидемия"
11:10
Как выборы в США влияют на рубль
10:58
Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз
10:54
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
10:29
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
10:20
Новая льгота для малоимущих может появиться в России
09:44
Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие
09:28
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
09:18
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса
09:10
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
08:45
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой
08:41
Сбежавшая к Плющенко Трусова утерла нос ученицам Тутберидзе
08:18
Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией
06:01
"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом
04:00
"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года
23:59
"Красивая, счастливая – беременная женщина": Топурия показала поклонникам коляску
22:02
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
19:58
Звезда "Дом-2" не смогла спасти собственного ребенка
18:20
"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу
18:08
Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско
18:00
"Боже, какая красотка!": Галкин в блузке и юбке довел народ до истерики
17:44
"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего
17:32
"Заслужила": Сафронов встал на защиту оплеванной Поргиной
17:30
"Каждый день молюсь": бабушка Урганта лишилась покоя из-за страшного недуга
17:19
В Минске протестующих разогнали гранатами
17:03
"От нее отвернулись все": алкоголизм Овсиенко распугал близких певицы
16:42
"Любовь и голуби": Юлия Меньшова вывалила подробности развода с мужем
16:29
Разин нанес ответный удар возлюбленному Кудрявцевой
16:10
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
16:06
Молодая жена Петросяна рискнула здоровьем маленького сына
15:58
Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами
15:43
Екатерина Волкова напомнила о главной утрате сериала "Воронины"
15:35
Угодившая на операционный стол Айза раскрыла страшный диагноз
14:50
В активном поиске: Решетова похорошела после расставания
14:43
Слава нашла мужика для 21-летней дочери
14:37
Бывший участник шоу "Дом-2" повторно женился
14:21
Бузову заподозрили в романе с известным фигуристом
14:10
Партнер Урганта озвучил зайца в новых сериях "Ну, погоди!"
13:55
Избившая внучку Гурченко модель предъявила обвинения: Пиарится за мой счет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ женственностью
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Путину посоветовали не иметь дел с Лукашенко: оппозиция смотрится выгоднее
Шоу-бизнес
Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание

Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание

Божена Рынска. Фото: legion-media.ru
Божена Рынска сообщила, что подхватила коронавирус. Более того, заразились няня и ее дочь Женя, которой нет и года.
прочитано 348 раз

Божена Рынска отметила, что дочь довольно легко переносит инфекцию. "Женечка температурит, но не вялая, и ест отменно", – подчеркнула журналистка. А вот она сама переносит куда хуже. "Началось все с дикой головной и глазной боли. Поднялась температура 37,6. Потом я обессилела. Температура пошла до 38. Сатурация относительно в норме", – рассказала Рынска.

ПО ТЕМЕ

"Как хорошо, что я на тебе женился": мужу Божены Рынской понравилась свадьба

Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком

 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Она предположила, что могла подхватить заразу, схватившись за что-то, а потом потрогав лицо. Но не исключает, что "просто из воздуха цапанула". Врач пообещал ей "месяц бессилия" и запретил вставать. "Нынешний ковид имеет уже 26 штаммов. И очень контагиозен. Сквозь маску проходит", – проинформировала Божена. Откуда у нее такие данные, она не уточнила.

А еще журналистка сообщила, сославшись на своего лечащего врача: "Ковидом переболеют все. Что эта нынешняя поганка менее зловредная, но болен заразная". При этом Божена Рынска успокоила многочисленных подписчиков, сообщив, что помощь ей не нужна, все лекарства имеются.

Напомним, что дочь Евгения родилась весной. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Божена не скрывала, что они с ее возлюбленным, медиамагнатом Игорем Малашенко предпринимали несколько попыток зачать ребенка естественным путем, но все было безрезультатно. Не помогло и ЭКО. В итоге, измученна гормональной стимуляцией Рынска решилась на сурмаму.

Женечка появилась на свет вскоре после трагического события – самоубийства Игоря Малашенко. Мужчина страдал затяжной депрессией. Он лечился под наблюдением профессионалов, но это его не спасло. Известие о смерти мужа стало потрясением для Божены Рынской.

Автор: 12 октября 2020, 12:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Эксперт: осознавший ошибку Лукашенко перенастраивает вектор внешней политики на восток

Шоу-бизнес

Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание
Чем занимается Ефремов за решеткой
"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

Певица вновь не разочаровала своих самых преданных поклонников
Шоу-бизнес

Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Телеведущая похвасталась нездоровой худобой
Шоу-бизнес

"Любовь и голуби": Юлия Меньшова вывалила подробности развода с мужем

Актриса сделала важные выводы
Шоу-бизнес

"Заслужила": Сафронов встал на защиту оплеванной Поргиной

Размер пенсии артистки возмутил многих

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+