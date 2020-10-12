Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание

Божена Рынска отметила, что дочь довольно легко переносит инфекцию. "Женечка температурит, но не вялая, и ест отменно", – подчеркнула журналистка. А вот она сама переносит куда хуже. "Началось все с дикой головной и глазной боли. Поднялась температура 37,6. Потом я обессилела. Температура пошла до 38. Сатурация относительно в норме", – рассказала Рынска.
Она предположила, что могла подхватить заразу, схватившись за что-то, а потом потрогав лицо. Но не исключает, что "просто из воздуха цапанула". Врач пообещал ей "месяц бессилия" и запретил вставать. "Нынешний ковид имеет уже 26 штаммов. И очень контагиозен. Сквозь маску проходит", – проинформировала Божена. Откуда у нее такие данные, она не уточнила.
А еще журналистка сообщила, сославшись на своего лечащего врача: "Ковидом переболеют все. Что эта нынешняя поганка менее зловредная, но болен заразная". При этом Божена Рынска успокоила многочисленных подписчиков, сообщив, что помощь ей не нужна, все лекарства имеются.
Напомним, что дочь Евгения родилась весной. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Божена не скрывала, что они с ее возлюбленным, медиамагнатом Игорем Малашенко предпринимали несколько попыток зачать ребенка естественным путем, но все было безрезультатно. Не помогло и ЭКО. В итоге, измученна гормональной стимуляцией Рынска решилась на сурмаму.
Женечка появилась на свет вскоре после трагического события – самоубийства Игоря Малашенко. Мужчина страдал затяжной депрессией. Он лечился под наблюдением профессионалов, но это его не спасло. Известие о смерти мужа стало потрясением для Божены Рынской.
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