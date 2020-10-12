Чем занимается Ефремов за решеткой

Ефремов находится в СИЗО №5 "Водник" уже месяц. Актер отвечает на письма родных и поклонников, читает и строит планы на дальнейшую жизнь. С недавних пор у Михаила появился еще один досуг – настольный теннис. Родственники передали артисту ракетки, рассказал правозащитник Илья Мельников.
Стол для пинг-понга установлен в спортзале. Там также находятся тренажеры, но из-за проблем со здоровьем актер вряд ли будет заниматься силовыми упражнениями. Посещать спортзал Ефремов может только с сокамерниками в определенные часы, пишет "360".
Что касается апелляций, то их подано семь. Мельников назвал этот случай беспрецедентным, поскольку впервые сталкивается с таким количеством жалоб на приговор. Апелляции оформили три адвоката и сам Ефремов. Очевидно, что эта история будет долго продолжаться.
Стоит отметить, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова передумали взыскивать с актера по одному рублю и теперь желают компенсацию в три миллиона. Сестра Ефремова возмущена поступком родных умершего курьера. Она считает, что ее брат больше ничего не должен родным умершего курьера.
Популярные темы форума
Не глотает
бойкот Лионе
Турция хочет захватить Израиль!
Новый подарок дедушке Путлеру
Сколько Лион сбились со чету
Кегельщина
жена изнасиловала батарею
Для вас важен знак зодиака?
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Опрос! Где бы вы жили?