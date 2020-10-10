"Штампованный неинтересный шлак": народ обсуждает позорный провал Бузовой

Поющая телеведущая представила новую композицию. Ольга Бузова в очередной раз спела о несчастной любви.

Свежая песня Бузовой носит название "Ненормальный вайб". По словам Ольги, она моментально влюбилась в текст композиции. "Эта песня о том, как нужно достойно уходить, уметь ставить точку", – сказала вокалистка.

Накануне на официальном канале Ольги Бузовой на "Ютуб" опубликовали mood-видео на композицию "Ненормальный вайб". В кадре исполнительница стреляет по мишеням в тире.

Поклонники поющей телеведущей на новинку отреагировали вяло. За сутки видеозапись не набрала и ста тысяч просмотров. Неудача Ольги Бузовой не осталась незамеченной.

"При таком количестве подписчиков, нет и 100 к просмотров. Боже насколько же она провальная и бездарная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как это в тренды выходит? Меньше сотки просмотров за сутки. И коментов с *** нету", "Канал с 1,26 млн – за 19 часов 80к просмотров... Все ясно..." – рассуждали пользователи Сети.

В комментариях интернет-эксперты с удовольствием порассуждали о причинах провала ролика. Зрители пришли к выводу, что Ольга Бузова "перекормила" собой аудиторию. Теледиве посоветовали концентрироваться не на количестве, а на качестве выпущенных проектов.

"Лучше одну раз в полгода, но хорошую, что же ты их штампуешь, неинтересные, шлак. Нужно дозировать, когда тебя слишком много, это тоже раздражает", – посоветовал Ольге Бузовой комментатор.

Интересно, что сама композиция многим понравилась. Претензии были к видеоряду. "На удивление нормальная песня", "Трек супер, клип не очень. Однотипный. Тема для клипа интересная, но как будто до конца незакончена)))", "Песня хорошая, но зачем это оружие в руках? Гадко!" - отмечали поклонники Ольги Бузовой.

Вопросы у фанатов вызывали некоторые фразы из песни. Поклонники не понимали их значения. "Что такое ненормальный вайб?" - задался вопросом пользователь Сети.