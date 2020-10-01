Страшный недуг лишил Григория Лепса самого ценного

Пандемия коронавируса больно ударила не только по простым людям, но и по представителям отечественного шоу-бизнеса. Мало того, что у артистов стало в разы меньше выступлений, так еще и побочные проекты стали закрываться. Так случилось у Григория Лепса. Певец не только занимается музыкой, но и занимается бизнесом: у него собственная линия очков и ювелирных украшений, алкогольная продукция, компания, занимающаяся производством фермерских продуктов, и несколько ресторанов.
Собственно, одно из этих заведений и закрылось. А ведь кулинарную лавку "Пироги" Григорий Лепс презентовал только год назад. "На кого ориентировано заведение? На нормальных людей, со средним уровнем достатка. Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то 80-100. Считаю, что это нормальные цены. Все недорогое, но очень качественное", – говорил в интервью Григорий Лепс.
Увы, заведение пришлось закрыть несколько дней назад. Как сообщили сотрудники, оно не приносило артисту ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным.
Тем не менее, у Григория Лепса осталась "Рюмка водки" на Петровке. Говорят, ресторан пользуется бешеной популярностью у населения. Открытие заведения состоялось почти три года назад. Григорий Лепс презентовал ресторан вместе с певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым. Тогда среди гостей отметились юморист Владимир Винокур и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.
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