Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок

Шокирующие снимки эксперт показал в программе "Как стать красивой" на НТВ. На обработанных фото звезд эстрады практически невозможно узнать. Кадры повергают в шок. Вместо моложавых женщин перед зрителями предстали две морщинистые старушки.
Врач уточнил, что Алла Пугачева и ее коллега много работали над собой, чтобы не превратиться в старух. В частности, Примадонна не раз "делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба и блефаропластику верхних и нижних век".
Большую работу проделали хирурги и с Софией Ротару. Ей делали операции на нижнее и верхнее веко, чтобы создать артистке "зажигательный кошачий взгляд". Кроме того, имели место подтяжка лица и шеи.
Отметим, что несмотря на попытки 71-летней Аллы Пугачевой выглядеть молодо и привлекательно, многие россияне считают, что от возраста не уйдешь. По мнению критиков, исполнительница в погоне за красотой стала выглядеть неестественно.
Примадонна периодически публикует в своем инстаграм-аккаунте эффектные кадры с прекрасной укладкой и безупречным макияжем. Однако помимо восхищенных отзывов поклонников неизменно находятся пользователи Сети, которые в пух и прах разносят певицу.
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