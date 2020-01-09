"Ребенок – зверь": сын Овечкина перешел на лай из-за отца в телевизоре

Супруга спортсмена поделилась видео у себя в "Инстаграм". На нем полуторагодовалый Сережа смотрит хоккей. Когда малыш увидел на экране своего отца, он очень обрадовался. "Папа, папа!" – стал кричать мальчик, показывая пальцем на экран.
Однако трогательная
поддержка сына Александра Овечкина умилила не всех пользователей соцсети. Некоторые
довольно резко высказались в адрес ребенка. "Почему он лает?", "Посади своего
пса на чертову привязь!", "Он визжит прямо как мой щенок", "Ребенок – зверь", -
прокомментировали видео с сыном Александра Овечкина. Отметим, что команда "Вашингтон",
за которую играет хоккеист, потерпела поражение на
выезде "Филадельфии" со счетом 2:3.
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