52-летняя Рената Литвинова выставила напоказ большой живот

Как утверждают некоторые СМИ, Рената Литвинова сняла на видео свое отражение в зеркале, а затем опубликовала фото на своей официальной страничке в "Инстаграм". Точнее, в "Сторис". Однако сейчас этого кадра в аккаунте эксцентричной артистки нет.
Впрочем, некоторые СМИ успели сделать скриншот, сохранить его и распространить. По данным Teleprogramma.pro, на фото Рената Литвинова позирует в обтягивающем темном платье, которое подчеркивает ее большой живот.
Говорят, в Сети это изображение стало сенсацией среди многочисленных поклонников. Фанаты разделились во мнении: беременна она или нет. По словам одних, Рената не может ждать ребенка в силу возраста – скоро, 12 января, актрисе исполнится 53 года. По мнению поклонников, это не самое удачное время для беременности, ведь женский организм к этому возрасту не всегда может обеспечить будущего ребенка всем необходимым. Кроме того, не известно, кто может быть отцом – Рената Литвинова ревниво охраняет все подробности своей частной жизни.
По мнению других фанатов, актриса могла просто поправиться, причем также из-за возраста. Якобы климакс никто не отменял. А подобного рода кардинальные изменения в женском организме часто негативно отражаются на весе, причем как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения. Отметим, что сама Рената Литвинова не комментирует эти пересуды. У актрисы есть 18-летняя дочь Ульяна от второго брака.
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