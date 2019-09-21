Рената Литвинова в наряде с перьями привела в восторг

"Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их", — подписала снимок артистка. Подписчики оценили фотографию звезды. У фолловеров сразу начался полет фантазии.
Многие сравнили знаменитость с птицей, передает Пятый канал. Некоторые и вовсе заявили, что Рената Литвинова похожа на ангела. "Жар-птица в печали…", "Красиво. Жар-птица альбинос", "Ангел сложил крылья и задумался…как жить дальше", "Царевна лебедь", – высказались фолловеры.
Напомним, ранее Рената Литвинова удивила россиян деревенским образом. Примерив халат с цветами на пуговицах, звезда превратилась из утонченной актрисы в простушку.
Как писали "Дни.ру", Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблога загадочным посланием. "Или как можно короче, или как можно приятнее", – написала знаменитость. Фразу сопровождал снимок актрисы, сделанный на балконе шикарного отеля в Тоскане. Оказалось, что Рената Литвинова говорила о пижаме.
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