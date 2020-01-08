Алла Пугачева подложила свинью известному блогеру

Социальная сеть "Одноклассники" на Рождество удалила страницу блогера. Причем его об этом никто не осведомил и не предупредил. К слову, Манукян об этом и не узнал, если бы его подписчики не стали массово мигрировать в другие его соцсети.
"Большего подарка на Рождество от соцсети "Одноклассники" я и представить не мог. Всегда размещал там копии своих постов с других соцсетей. Практически не общался там с подписчиками. Вообще всегда считал эту соцсеть неактуальной и второстепенной. И вдруг после поста о том, что время Аллы Пугачевой прошло и моего анализа "Новогоднего огонька" на канале Константина Эрнста моя страница исчезает из этой соцсети", – высказался Вадим.
Тем не менее, Манукян сомневается, что эти вещи взаимосвязаны. Но он считает эту ситуацию забавной и даже символичной. Ведь блогер создал страницу в "Одноклассниках" отчасти благодаря Эрнсту, который проводил рейтинговое голосование за участинков "Новогоднего огонька 2018" после требования Вадима новогодней петиции о необходимости изменения формата шоу.
"Пугачева меня туда косвенно "привела" и она же по сути "поставила финальную точку" в моем присуствии в этой соцсети. Спасибо ей за это большое. Пусть даже она тут и ни при чем. Мои три года пребывания на "Одноклассниках" завершены", – резюмировал эксперт.
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