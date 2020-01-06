"Ощущение, что умрешь прямо тут": Бородина мучается от страшных приступов

Популярная телеведущая призналась, что пережила паническую атаку. Подробностями своего самочувствия Ксения Бородина поделилась с поклонниками.

Несколько дней назад знаменитость отправилась вместе с семьей на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: она пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению Ксении Бородиной, причиной этого могла стать смена часовых поясов.

"Когда я раньше слышала от других людей слово "Паническая атака", я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут чтоли. И тут эта паническая атака – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги настиг и меня", – поделилась в "Инстаграме" знаменитость.

Телеведущая рассказала, что попыталась отвлечь себя горячим душем и чтением аудиокниги. Кроме того, большую поддержку ей оказал супруг. "Но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила. Уснула только в 6.30 утра", – отметила Ксения Бородина.

Комментарии под постом оставили многие знаменитости. Дизайнер Айза Анохина призналась, что тоже однажды перенесла паническую атаку. "Это худшее, что было со мной. При встрече расскажу тебе! И да, я тоже не сплю", – заявила звезда. Участница "Дома-2" Ирина Агибалова присоединилась к их беседе: "И у меня бывают панические атаки. Это ужасно".