"Слов нет!": народ в восторге от детей Бородиной

Наследницы Ксении Бородиной растут очень милыми девочками. Телеведущая души в них не чает.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуют родителей.

Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор. Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятся игрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никому не запрещала.

Ролик с наследницами Ксения Бородина опубликовала в личном "Инстаграм". "Стукач", – написала знаменитость.

Поклонники от видео с девочками пришли в восторг. Малышек осыпали комплиментами.

"Какие они разные, но обе такие клевые 😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Маруся мудрая, умненькая девочка не погодам 🙏🏼😍❤️", "И надпись на футболке Теи очень соответствует ее характеру по "ситуации"😂", "Слов нет. Глаза красивучие . Я тож похожа на папу, когда то была 🔥", "какая красивая Мару просто не реальная и воспитанная и умная кому то сильно по жизни повезет 🔥", – писали поклонники Ксении Бородиной.

Отметим, что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.