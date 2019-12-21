"Слов нет!": народ в восторге от детей Бородиной

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуют родителей.
Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор. Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятся игрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никому не запрещала.
Ролик с наследницами Ксения Бородина опубликовала в личном "Инстаграм". "Стукач", – написала знаменитость.
Поклонники от видео с девочками пришли в восторг. Малышек осыпали комплиментами.
"Какие они разные, но обе такие клевые 😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Маруся мудрая, умненькая девочка не погодам 🙏🏼😍❤️", "И надпись на футболке Теи очень соответствует ее характеру по "ситуации"😂", "Слов нет. Глаза красивучие . Я тож похожа на папу, когда то была 🔥", "какая красивая Мару просто не реальная и воспитанная и умная кому то сильно по жизни повезет 🔥", – писали поклонники Ксении Бородиной.
Отметим, что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.
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