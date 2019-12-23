Отплясывающая Ксения Бородина едва не затоптала ребенка на празднике

В честь именинницы ведущая шоу "Дом-2" закатила грандиозное торжество. На него Ксения Бородина пригласила близких друзей. По мнению гостей, мероприятие прошло на высшем уровне.
Среди пришедших поздравить Теону с днем рождения были замечены коллеги Ксении Бородиной по телестройке – Ольга Орлова, Елена Бушина и Наталья Варвина.
На вечеринке веселись не только дети, но и взрослые. Ведущая принимала участие в играх, организованных аниматорами. Не обошлось и без зажигательных танцев. Видеоотчетом звезда поделилась в своем "Инстаграм". В один из моментов праздника Ксения Бородина чуть не сшибла с ног маленькую девочку.
Кульминацией праздника стал вынос многоярусного торта. Лакомство было украшено сладкими фигурками единорогов.
Как писали "Дни.ру", Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Отметим, что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.
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