Петросян позвал обнищавшую Степаненко выступать в своем шоу

Такими подробностями поделилась в эфире телепередачи "Пусть говорят" одна из артисток "Петросян-шоу" Оксана Невежина. Актриса утверждает, что на предложения Евгения Петросяна юмористка отвечала отказом.
"Это точная информация. Не сплетни и не слухи. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в Петросян-шоу, приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается. Я работаю у Евгения Вагановича почти три года, и он ее приглашал вот сейчас, не так давно, а она отказывается", – сказала Невежина.
Тем временем Евгений Петросян путешествует по Германии в компании 30-летней Татьяны Брухуновой, которую СМИ называют его новой супругой. Недавно в масс-медиа появилась информация о том, что у новой пассии комика обнаружили элитные апартаменты в центре Москвы. Однако представители Петросяна заявили, что артист не делал женщине столь дорогих подарков.
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