"Что-то большая такая": Джанабаева появилась на публике с огромным животом

Сейчас певица и ее супруг Валерий Меладзе наслаждаются потрясающей красоты видами в Лапландии. Они уже успели увидеть невероятное северное сияние и прокатиться на упряжке, запряженной хаски. Правда, поклонники заметили, что знаменитость в последнее время предстает перед ними в довольно неожиданном образе.
Многие привыкли считать, что экс-солистка "ВИА ГРЫ" всегда при полном параде – дорогие стильные наряды, элегантный макияж и роскошная фигура. Правда, на последних снимках Альбина предстала перед публикой в огромном пуховике. Стоит заметить, что такая одежда весьма подходит для путешествия в северные страны, ведь температура воздуха в них гораздо ниже, чем в столице.
"Мы его увидели и даже смогли заснять....#северноесияние #чудо #природа #мир" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала знаменитость в своем личном инстаграм-аккаунте. Она поделилась с народом своим восторгом от увиденного.
Многие тотчас же поспешили поделиться своими впечатлениями от красот природы, однако нашлись и те, кто куда больше поразился видом ненакрашенной артистки. Так один из пользователей заметил: "Альбина это выыы...Че то большая такая в этой куртке😂". Другие же поинтересовались, где в этот момент находился супруг Джанабаевой: " Хмм, где Валера😾😾?". Впрочем, звезда отечественного шоу-бизнеса поспешила дать ответ на этот вопрос. Она рассказала, что Меладзе как раз и сделал фотографии.
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