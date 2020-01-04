Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год

Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару после того, как некоторые звезды заявили о том, что им пора прекратить выступать на новогодних концертах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказал свою точку зрения на этот счет.

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