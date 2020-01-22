Андрей Малахов и Николай Басков попали впросак

Ведущим праздника стал Андрей Малахов. Среди приглашенных артистов были все самые яркие звезды шоу-бизнеса, такие как Сосо Павлиашвили, София Ротару и Филипп Киркоров.
Не обошлось без "золотого голоса России" Николая Баскова. Однако кто бы мог подумать, что исполнитель явится в том же наряде, что и ведущий торжества?
Малахов и "натуральный блондин" красовались в одинаковых пиджаках из коллекции Dolce & Gabbana. Ни одного, ни другого этот факт не смутил. Более того, они отнеслись к этому с юмором. Когда Басков пел, Малахов пританцовывал рядом, сообщает Teleprogramma.pro.
"Вот что значит дорогие артисты! Могут позволить себе одинаковые дорогие пиджаки!" – иронично подметил Николай.
Фолловеры остались недовольны таким высказыванием. Многие упрекнули музыканта: мол, слишком хвастается деньгами. "Очередной междусобойчик, интересный вам самим, но не зрителям, которым вы порядком поднадоели", – заявил злопыхатель.
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