"Это беспредел!": скандальный выпуск шоу Андрея Малахова сняли с эфира

Звезда решила раскрыть правду в своем "Инстаграм". Она уточнила, что снятую Андреем Малаховым передачу не показали в ряде российских регионов. Ее увидели только жители Дальнего Востока. По мнению Поплавской, истину об исчезновении ребенка пытаются скрыть "наверху".
"Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит дикое беззаконие вокруг истории исчезновения Влада Бахова! В этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад", – написала артистка. Она отметила, что снятое ею видео – фрагмент передачи, во время которой Андрей Малахов вышел в прямой эфир в соцсетях.
Яна Поплавская заявила, что узнает правду об исчезновении подростка и добьется наказания виновных. "Это беспредел! Беспредел местных "царьков" и их покровителей, который нужно немедленно прекратить! А теперь интересные подробности: вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца! А это несовершеннолетний ребенок сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова!" - поделилась знаменитость.
Поплавская призвала председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, главу МВД Владимира Колокольцева и уже почти утвержденного Генпрокурора Игоря Краснова не спустить это дело на тормозах, а разобраться в том, что происходит в Смоленской области.
"Пока правда надевает башмаки, ложь успевает обежать весь мир", – резюмировала звезда.
Отметим, Влад Бахов пропал в Смоленской области весной 2019 года. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Андрей Малахов в своей программе пытался раскрыть узнанные им факты.
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