Меган Маркл приняли за простолюдина на улице

Cупруги наткнулись на пару влюбленных, которые пытались сделать совместный кадр. Маркл предложила им свою помощь.
Примечательно, что молодые люди не узнали в ней герцогиню. Зато девушка, которой требовалась помощь, узнала актрису Эбигейл Спенсер, которая играла вместе с Маркл в "Форс-мажорах".
Позже девушка призналась, что первое время не могла поверить своим глазам. "Я замерла. Я даже не могла поверить, что это она. Потом я посмотрела на их компанию и поняла, что с ним был и принц Гарри", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее стало известно о том, что Меган Маркл урезала свой годовой бюджет на наряды на 155 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Как писали "Дни.ру", судя по всему, на супругу принца Гарри повлияли публичные скандалы.
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