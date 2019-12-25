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Транжиру Меган Маркл заставили умерить непомерный аппетит

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны расходы Меган Маркл на гардероб в 2019 году. Герцогиня Сассекская потратила на одежду намного меньше, чем годом ранее.  
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Жена принца Нарри вложила в наряды на 155 миллионов рублей меньше, чем в 2018 году. Это стало следствием того, что весь текущий год Меган Макрл преследовали публичные скандалы за чрезмерную расточительность. То она покупает эксклюзивные дизайнерские платья, то летает частными джетами.

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Устав от нападок, Меган Маркл урезала свой годовой бюджет. За год она потратила на обновление гардероба около 17 миллионов рублей, сообщает Daily Mail. В 2018 году на это было "выкинуто" около 32, 5 миллионов рублей.

Роскошное платье Christian Dior заняло место самого дорогого. Меган Маркл надела его в рамках тура по Марокко. Стоит оно  около семи миллионов рублей. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз.

В подсчете трат Меган Маркл на гардероб приняли участие только те наряды, в которых она появлялась на публике. Так что говорить о точности названных сумм однозначно нельзя. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одежды в магазинах или получают подарки от модных Домов.

Автор: 25 декабря 2019, 20:13
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