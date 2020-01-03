На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу

Певица Глюкоза похвасталась идиллией с мужем. Наталья Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) отправилась с избранником на курорт.

Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.

В личном "Инстаграм" певица Глюкоза опубликовала фото. В кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине, держит ногами Наталью.

"Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но #yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка", - написала Чистякова-Ионова.

Подписчики похвалили певицу Глюкозу и ее вторую половинку. "Вы прекрасны, ребята", – отметил Денис Клявер в комментариях. "Мои хорошие", – высказалась Ксения Собчак.

Напомним, минувшим летом Интернет взорвался из-за слухов о возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым. Отмечалось, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Параллельно заговорили о романе предпринимателя на стороне. Александра заметили в компании эффектной брюнетки. С девушкой он ужинал в элитном ресторане.