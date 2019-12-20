"Этот момент мы уже прошли": Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа

Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым. Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и больше не публикует совместных фото с избранником.
Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые на условиях анонимности рассказывали журналистам, что артистка за 13 лет совместной жизни утомила бизнесмена. Якобы Александр нашел любовницу – как говорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном из ресторанов на Новой Риге.
Информацию о кризисе в личной жизни певица отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия.
"Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все мифы", – сказала Глюкоза.
Чистякова-Ионова не отрицает, что иногда у них бывают периоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться. Если конфликт все же случается, то быстро сходит на нет. Артистка и бизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.
Певица Глюкоза отметила, что длительный творческий перерыв не был связан с происходящим в ее личной жизни. Она просто взяла время на раздумье.
"Мне всегда нравится удивлять, делать интересный и качественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволила определиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускать песни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием "Улетай" и зажигательный трек, который получил большой отклик, – "Танцевач". В клипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получился очень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет. Гарик подошел на главную роль идеально", – цитирует певицу Глюкозу StarHit.
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