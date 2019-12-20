"Этот момент мы уже прошли": Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа

Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) призналась, что в отношениях с супругом бывает недопонимание.

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