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"Этот момент мы уже прошли": Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) призналась, что в отношениях с супругом бывает недопонимание.
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Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым. Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и больше не публикует совместных фото с избранником.

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 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые на условиях анонимности рассказывали журналистам, что артистка за 13 лет совместной жизни утомила бизнесмена. Якобы Александр нашел любовницу – как говорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном из ресторанов на Новой Риге.

Информацию о кризисе в личной жизни певица отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия.

"Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все мифы", – сказала Глюкоза.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Чистякова-Ионова не отрицает, что иногда у них бывают периоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться. Если конфликт все же случается, то быстро сходит на нет. Артистка и бизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.

Певица Глюкоза отметила, что длительный творческий перерыв не был связан с происходящим в ее личной жизни. Она просто взяла время на раздумье.

"Мне всегда нравится удивлять, делать интересный и качественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволила определиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускать песни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием "Улетай" и зажигательный трек, который получил большой отклик, – "Танцевач". В клипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получился очень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет. Гарик подошел на главную роль идеально", – цитирует певицу Глюкозу StarHit.

20 декабря 2019, 13:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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