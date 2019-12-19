"Разница как между жигули и майбахом": оголившуюся Волочкову мокнули в грязь лицом

О том, что балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику обнаженными снимками, не знает разве что тот, кто не сидит в интернете. Певица Елена Князева мокнула танцовщицу в грязь лицом и заодно поведала, в чем ее главные ошибки.



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