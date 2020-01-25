"Прикрывается трупами": Галкину врезали за гнусную спекуляцию

Популярный блогер Лена Миро посвятила новый пост Максиму Галкину. Она заявила, что артист использует священную тему Великой Отечественной войны для личных целей.

Накануне, 25 января, в СМИ появилась информация о том, что в деревне Грязь, где находится особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина, прозойдут большие перемены: поля в Одинцовском районе застроят многоэтажными домами.

Местные жители выступили против такой инициативы и созвали собрание. Они заявили, что на этих землях проходили первые сражения Великой Отечественной войны, и призвали не осквернять память погибших в бою русских солдат.

На встрече выступил и юморист Максим Галкин. "Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли", – цитирует его "Комсомольская правда".

Известный блогер Лена Миро выступила с резкой критикой в адрес супруга Примадонны. По ее мнению, Максим Галкин использует священную тему Великой Отечественной войны для своих целей. Она напомнила, что артист сам возвел особняк на этих полях.

"Мне интересно: а думал ли Галкин о русских солдатах, когда строил свой замок? Жители района, возмущающиеся идеей строительства высоток на пустыре, – они думали о первых сражениях Великой Отечественной войны, когда покупали свои участки и возводили на них хоромы?", – написала Лена Миро.



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