"Упал лицом": сын Эвелины Бледанс серьезно пострадал

Эвелина Бледанс рассказала о происшествии с ребенком. Семилетний Семен получил травму в школе.

Мальчик пострадал на уроке физкультуры. "Прыгал в школе с мата на мат на физ-ре (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), упал лицом, очки сломались и рассекли в бровь. В травмпункте Морозовской больницы все проверили (даже рентген сделали). Все слава Богу. Но говорят прививку от столбняка делать", – сообщила Эвелина Бледанс в "Инстаграм". При этом она разместила видео с сыном.

Однако делать прививку телеведущая опасается, поскольку не раз слышала о том, что дети не очень хорошо переносят вакцинацию. Обдумав все, звезда все же решилась.

Эвелина Бледанс рассказала, что они все-таки вернулись в Морозовскую больницу и сделали прививку от столбняка. "Споры столбняка могут оказаться в любом самом неожиданном месте!", – поделилась актриса.

По поводу шрама на лице сына Эвелина Бледанс не переживает. Она уверена, что это украшает мужчин. "Теперь реальный красавчик!", – написала знаменитость. Она восхищается стойкостью Семена. Мальчику только что наложили швы, а он даже не плачет и вообще не думает об этом. "Мужик!", "Какой умница, стойко переносит травму!!!", "Мужчина с красивым шрамом", – высказались поклонники.