"Чего не сделаешь ради хайпа!": устроившего драку Баскова подняли на смех

Пару месяцев назад в прессе активно обсуждали драку Николая Баскова с Игорем Крутым. До сих пор этот инцидент вызывает массу противоречий.

Ситуацию прокомментировала известный блогер Алина Ботановна. По ее мнению, это происшествие очередной пиар-ход, и не более.

"Чего не сделаешь ради хайпа! Все чаще вижу, как наши селебрити, уже не зная, как обратить на себя внимание, вытворяют всякие глупости. А иначе, к чему это все? Ну подрались, как малыши в песочнице, но зачем это показывать всей своей (и не только своей) аудитории. Двое взрослых и вполне солидных мужчин вдруг валяются на полу, пытаясь поделить телефон. Причем видно, что потасовка несерьезная, никто не бьет друг другу морды, просто шутливая драка, но с налетом "экшна" на потеху толпе", – высказалась Алина.

Ботановна утверждает, что по факту ничего страшного не произошло. Зато Басков и Крутой в очередной раз засветились в новостях и заголовках газет.

"Дальше что? Будем повышать уровень абсурда ради того, чтобы не забыли и в СМИ упомянули? Или может все-таки делом займемся, как адекватные взрослые люди? Надеюсь, это не станет трендом для остальных. Или уже поздно, и мы опоздали?" – недоумевает Алина Ботановна.