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"Красиво у тебя, Колюня!": Крутой обалдел от роскоши в доме Баскова

Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Певец Николай Басков показал интерьер собственной роскошной квартиры. От апартаментов "золотого голоса России" композитор Игорь Крутой пришел в изумление.
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Просторное жилище Николая Баскова находится на Пречистенской набережной в Москве. Ходят слухи, что квартира популярного артиста занимает 320 квадратных метров.

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Дизайном апартаментов занимался не абы кто, а сам Валентин Юдашкин. Именно кутюрье придумал обустроить жилище певца в "императорском" стиле. По некоторым данным отделка и меблировка комнат жилплощади обошлась знаменитости  в один миллион евро.

Отметим, что ремонт и обстановка – это единственное за что пришлось заплатить Николаю Баскову. Само жилье "золотой голос России" не приобретал. Квартиру в 2011 году ему подарил бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов. Презент предпринимателя стоил на момент покупки десять миллионов долларов.

Сегодня Николай Басков опубликовал в личном "Инстаграм" снимок, на котором запечатлел интерьер жилища. В кадр попала часть гостиной, оформленной в стиле барокко.  

"Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом", – написал Николай Басков, акцентируя внимание на букет в вазе.

Многие знаменитости от вида апартаментов вокалиста пришли в восторг. "Так красиво", – отметила Лолита Милявская. "Красота какая", - добавила Жасмин.

Комика Александра Ревву особенно заинтересовал большой ларец, стоящий на полу. "Коля!!! Красота!!! А что в шкатулке?" - не удержался юморист. "Королевские столовые приборы", – толи в шутку, то ли всерьез ответил Николай.

Обалдел от жилища вокалиста и композитор Игорь Крутой. "Красиво у тебя, Колюня!" – написал он. "Спасибо за шарманку", - ответил Николай Басков.

Напомним, "Шарманка" – эта первая песня, которую Игорь Крутой написал для вокалиста. Композиция стала хитом и сделала исполняющего ее певца всенародным любимчиком.

16 декабря 2019, 20:37
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