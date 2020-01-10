Телеведущий Андрей Малахов помог встретиться разлученным на 14 лет матери и сыну. Воссоединение семьи состоялось на съемках шоу "Прямой эфир".

Марина Захарченко из города Карталы рассказала, что ее сын Дмитрий пропал 14 лет назад. Молодой человек уехал на работу из Магнитогорска и бесследно исчез. Тогда поиски не дали результата, однако позже юношу обнаружили в белорусской психбольнице.

"Сын в нормальном состоянии – веселый, довольный, абсолютно адекватный. Сама встреча прошла хорошо. Он, конечно, меня узнал. Всех помнит, но ничего не рассказывает об этих 14 годах", – цитирует женщину URA.ru.

Дмитрий находится на обследовании в челябинской больнице. Потом его перевезут в Карталы.

Женщина рассказала, что у нее не было денег на поездку в другую страну и медицинское сопровождение. Ей предлагали финансовую поддержку сотрудники шоу "Скандальные ДНК-тесты" на Первом канале, но Захарченко отказалась. "Боюсь, что суматоха при съемках может плохо повлиять на Диму", – аргументировала решение Марина.

Продюсеры "Прямого эфира" с Андреем Малаховым оказались более убедительными. Программу готовят к выходу в эфир.

Ранее Захарченко предъявляли для опознания тело мужчины, но она не узнала в нем сына. В июне 2019 женщину вызвали в полицию, где показали документы и фото. Родство подтвердили анализ ДНК и отпечатки пальцев, которые у Дмитрия сняли на украинско-белорусской границе.