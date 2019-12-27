Остались только туфли: от обещавшего раздеться Малахова сбежала партнерша

Андрей Малахов анонсировал новогодний "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1". Как сообщил телеведущий, вести праздничное шоу он будет не один. Компанию ему составит некая знаменитость, личность которой пока держится в тайне.
Между тем шоумен четко дал понять, что его партнером будет некто женского пола. В личном "Инстаграм" он опубликовал фото со съемок. Андрей запечатлен среди декораций и массовки. Телеведущий указывает рукой на оставленные рядом с ним туфли на высоких каблуках.
"Знакомьтесь, моя соведущая на Новогоднем Голубом Огоньке! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Малахов.
Андрей также обещал, что он и его команда телевизионщиков сделают все, чтобы в новогоднюю ночь зрителям было весело. Ради этого шоумен даже собирается оголиться.
"Спойлер ночи – в районе 23.45 мне придется раздеться! Хожу для этого каждый день в солярий..." – признался Андрей Малахов.
Некоторым поклонникам фото показалось до смешного нелепым. Кто-то даже пошутил, что партнерша шоумена по эфиру удрала, узнав о его планах обнажиться. Так перепугалась бедняжка, что даже обувь забыла.
"Только туфли и остались... видимо сбежала ваша соведущая, когда узнала, что вы разденетесь))) шучу, конешн)))", – написал поклонник Андрея Малахова.
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