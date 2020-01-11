Басков подарил малыша молодому певцу

Ученик Красногорской детской музыкальной школы им. А. А. Наседкина Максим Панасенко пришел на программу к Максиму Галкину. Продюсеры увидели запись его выступления на видеохостинге YouTube и пригласили мальчика на проект. Вместе с Николаем они исполнили неаполитанскую композицию про влюбленного солдата. Часть текста песни была на русском, часть на итальянском.
После исполнения композиции, Максима, по традиции программы, наградили медалью и сладкими призами. Однако Басков приготовил молодому певцу отдельный подарок. Под овации аудитории золотой голос России вынес на сцену черного щенка породы цвергшнауцер.
Наставница Панасенко Татьяна Тихомирова рассказала, что подросток до последнего не знал, с кем будет выступать на проекте. Однако это не помешало подготовке вокального номера.
"Мы приехали на запись и узнали, что Максим будет петь с Николаем
Басковым. Оказалось, что до этого Николай Басков
узнал у редакторов шоу, какого подарка Максим ждет на Новый год. А он
мечтал о собаке. Николай подарил ему собаку породы цвергшнауцер. Мы даже
не ожидали!", – рассказала преподаватель юного певца в разговоре с корреспондентами "Подмосковье сегодня".
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