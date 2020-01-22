Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств

Звезда голубых экранов борется с раком легких уже несколько лет и делится с поклонниками подробностями своего состояния. Ранее Беляев пожаловался на внушительный список медикаментов, которые приходится пить. Теперь Александр рассказал, что некоторые препараты отменили.
"По совету врачей прекратил принимать онкологические таблетки. Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик. Вот и следую прописанным рецептам!" – рассказал он корреспонденту StarHit.
Противораковые препараты оказывали на телеведущего негативное влияние – подавляли нервную систему. В результате Александр стал испытывать трудности с произношением и координацией. К счастью, знаменитости удалось справиться с побочными эффектами.
Ведущий прогноза погоды на НТВ радуется жизни, несмотря на заболевание. Как отмечают друзья и родные, он сохраняет позитивный настрой и надеется на выздоровление. Накануне его 71-летия экстрасенс предсказал, что медиаперсона избавится от недуга. "Дай бог, чтобы сбылось", – прокомментировал онкобольной Александр Беляев.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!