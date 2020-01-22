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Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств

Александр Беляев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Онкобольной ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев отказался принимать лекарства. Знаменитости они больше не нужны.
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Звезда голубых экранов борется с раком легких уже несколько лет и делится с поклонниками подробностями своего состояния. Ранее Беляев пожаловался на внушительный список медикаментов, которые приходится пить. Теперь Александр рассказал, что некоторые препараты отменили.

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"По совету врачей прекратил принимать онкологические таблетки. Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик. Вот и следую прописанным рецептам!" – рассказал он корреспонденту StarHit.

Противораковые препараты оказывали на телеведущего негативное влияние – подавляли нервную систему. В результате Александр стал испытывать трудности с произношением и координацией. К счастью, знаменитости удалось справиться с побочными эффектами.

Ведущий прогноза погоды на НТВ радуется жизни, несмотря на заболевание. Как отмечают друзья и родные, он сохраняет позитивный настрой и надеется на выздоровление. Накануне его 71-летия экстрасенс предсказал, что медиаперсона избавится от недуга. "Дай бог, чтобы сбылось", – прокомментировал онкобольной Александр Беляев.

Автор: 22 января 2020, 09:33

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