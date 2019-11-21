Больного раком ведущего Беляева сразил новый недуг

70-летний ведущий прогноза погоды стал испытывать трудности с произношением и координацией. После реабилитации он восстанавливает силы.
"Провели интенсивную терапию, принимал медикаменты по внушительному списку. Препараты подействовали, ткани удалось восстановить. Пока никаких операций не ожидается", – цитирует Александра Беляева StarHit. Телеведущий добавил, что в декабре пойдет на плановое обследование.
По словам знаменитости, врачи дают оптимистичные прогнозы, и сдаваться болезни он не намерен. Несмотря на заболевание, журналист остается преданным своей работе и с удовольствием ведет "Прогноз погоды" на НТВ.
Говорят, Беляев никому не доверяет писать тексты к своим эфирам. Смотреть результат он не любит. "Это было шоковое состояние, потому что это не я. Это некое даже неприятное для меня существо, которое желает понравиться, которое все время улыбается, которое говорит приятные вещи. Я совсем не такой на самом деле, как пытаюсь показаться на экране", – ранее поделился ведущий.
В том, что он болен раком легких, Александр Беляев признался в конце апреля. За восемь лет борьбы с онкологией журналист потерял около 15 килограммов.
Примечательно, что от подобного диагноза страдала и мать Александра Беляева. А два года назад от лейкемии умерла его супруга Нина Федоровна, с которой он счастливо прожил 50 лет. Телеведущий призывает всех своевременно обращаться к специалистам.
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