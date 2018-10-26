Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком

Болезнь сделала Александра Беляева беспомощным. Телеведущий, известный как "профессор" из прогноза погоды, признается, что ему не хватает энергии на простые домашние дела. Тем не менее Беляев заставляет себя жить и намерен победить недуг.

Сил выполнять обычные дела по дому у Беляева нет. Этим занимается помощница Светлана, которая живет в доме телеведущего и ухаживает за ним. "Профессор" ласково называет ее кормилицей.

Врачи диагностировали у Беляева рак легких шесть лет назад, но телеведущий долго никому не рассказывал о недуге. Скоро ему предстоит очередная операция, но Беляев не торопится ложиться под нож.

"Я ее скорее оттягиваю. И врачи понимают, что у меня все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября – год. Но врачи мне сказали: "Не торопись. Когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому подойдем", – пояснил телеведущий.

Онкология буквально преследует семью Беляева. Два года назад от страшной болезни умерла его мать, а недавно – любимая супруга. По словам ведущего, рак крови убил Нину за месяц. И только теперь, когда Александр прошел через химиотерапию и операции, он понял, что испытывала жена.

Не опускать руки Беляеву помогает любимая работа – "профессор" по-прежнему ведет прогноз погоды. Кроме того, он увлеченный филателист. В большой коллекции – как обычные марки, стоящие копейки, так и редкие экземпляры за десятки тысяч долларов, передает Пятый канал. Александр держится бодро и настроен на победу.