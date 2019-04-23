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Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось

Александр Беляев. Фото: www.globallookpress.com
Александр Беляев, который до недавнего времени вел прогноз погоды на одном из центральных телеканалов, борется с раком легких. Его состояние оставляет желать лучшего.
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За плечами 70-летнего Александра Беляева две операции. Осенью прошлого года должна была состояться третья, но организм телеведущего оказался ослабленным, и медики решили отложить хирургическое вмешательство, отправив его домой восстанавливаться.

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Однако состояние Беляева ухудшилось. "Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе", – рассказал телеведущий.

О своем состоянии Александр говорит откровенно. "Раньше я принимал очень много таблеток. Возможно, это они дают побочные эффекты. Сейчас стандартная доза – четвертинка пилюли. Вынужден пить, потому что плохо сплю", – пояснил онкобольной Беляев.

Он отметил, что прошел половину курса лечения, и негативные симптомы исчезли. "Но неожиданно напасть опять напомнила о себе – появились обострения. Обратился к докторам раньше установленного срока. Слава богу, успокоили. Надеются, ничего катастрофического нет", – цитирует Беляева StarHit.

Онкология преследует семью телеведущего. Несколько лет назад от страшной болезни умерла его мать, а недавно – любимая супруга. По словам Александра Беляева, рак крови убил Нину за месяц. И только теперь, когда сам прошел через химиотерапию и операции, он понял, что испытывала жена.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2019, 14:18

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
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Здоровья и здоровья!!! Очень нравится мне!
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